Según la firma de Elon Musk, este tipo de contenido trivializa y engaña a las personas. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La red social X anunció el martes que suspenderá durante 90 días del programa de distribución de ingresos a los creadores que compartan videos de conflictos armados sin revelar que fueron producidos con inteligencia artificial, indicó la compañía.

