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Resumen

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El chatbot IA Grok está nuevamente en el ojo de la tormenta por facilitar la generación de imágenes pornográficas de mujeres. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
El chatbot IA Grok está nuevamente en el ojo de la tormenta por facilitar la generación de imágenes pornográficas de mujeres. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

Tres adolescentes en Estados Unidos presentaron el lunes una demanda colectiva contra xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, tras acusar a su chatbot Grok de haber generado imágenes pornográficas de ellas a partir de fotos reales, anunciaron sus abogadas.

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