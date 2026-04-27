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La nueva aplicación XChat. Xavi Hurtado / Europa Press 27/4/2026
La nueva aplicación XChat. Xavi Hurtado / Europa Press 27/4/2026
/ Xavi Hurtado / Europa Press
Por Agencia Europa Press

La red social X ha lanzado oficialmente la aplicación independiente para su servicio de mensajería XChat, que ya está disponible para su descarga en dispositivos iOS, con encriptación de extremo a extremo, opciones centradas en la privacidad, chats grupales y funciones avanzadas para editar mensajes.

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