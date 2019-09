ENTREVISTA | “Necesitamos que la ciencia sea mucho más popular”

La divulgación de la ciencia sigue siendo muy importante para el comunicador y divulgador científico Aldo Bartra. Durante su estancia en la lejana Nueva Zelanda, creó varios canales de You Tube, entre ellos El Robot de Platón, que ya cuenta con más de 1,6 millones de suscriptores. Bartra regresó al país con su nuevo libro “La guía del internauta”, que fue presentado con mucho éxito en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Lima.



Antes de partir a buscar nuevos horizontes, conversó con El Comercio sobre la importancia de la tecnología para desmontar la gran cantidad de noticias falsas y desinformación a la que estamos expuestos todos los días.

— ¿CÓMO NACE LA IDEA DE ESCRIBIR ESTE LIBRO?

Antes de comenzar con mi canal de You Tube, me gusta mucho informarme sobre ciencia. Cuando llegué a Nueva Zelanda, que era donde vivía, tuve que dejar todas mis revistas, así que mi atención sobre el contenido de ciencias se dirigió a los videos de You Tube. Entonces, descubrí que mucha gente usaba ese formato para hacer divulgación de manera muy amena, no como lo que solemos ver en muchos documentales. Pero cuando busqué contenido en español, no había. En nuestro idioma solo encontraba canales de conspiraciones y de misterio, que lo que menos hacen es informar. Veía que distribuían información falsa y no había quien los desmintiera. Así que me metí a You Tube a dar la parte rigurosa de la información.

Empecé a hacer videos y la gente empezó a confiar en mí. Entonces, cuando salía algún video de conspiración nuevo o algún canal grande exageraba para asustar a la audiencia, recibía muchas preguntas sobre si esa información era verdadera. Se me ocurrió hacer el video “La guía del internauta: qué no creer en la red”, y ahí dirijo a todos los que tengan dudas, porque no puedo hacer videos desmintiendo todas las noticias falsas, ya que no me alcanzaría la vida. Pero sí desmiento alguna información puntual, sobre todo si es muy importante. Pero como las preguntas continuaban, decidí escribir el libro.

— ¿QUÉ HALLAREMOS EN ÉL?

Es lo que digo en el video que te mencioné, pero de una manera más detallada, más extendido, con más ejemplos. Ahí explico que el tema de la verificación de fuentes –si son confiables o no– no es el único primordial. Muchas de las noticias que veía en Nueva Zelanda eran reales, pero estaban mal interpretadas. Eso genera desconfianza y con este libro busco que la gente confíe en la ciencia y que entienda cuál es el trabajo de la ciencia.

—EL LIBRO ESTÁ ESCRITO COMO SI FUERA UN CAPÍTULO AMPLIADO DE TU CANAL, ADEMÁS TIENE VARIOS ELEMENTOS INTERACTIVOS Y UN DISEÑO MUY ATRACTIVO…

El objetivo es atraer a la mayor cantidad de gente. Hoy todos quieren hablar de ciencia, pero no todos manejan de forma adecuada esa información. Por ejemplo, sale una noticia sobre un gran descubrimiento, pero al día siguiente se desmiente. Entonces, la gente dice: la ciencia no sabe nada porque se contradice siempre. Esos malos entendidos son lo que quiero aclarar en esta obra.

— TAMBIÉN MENCIONAS MUCHO LA IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CONOCER EL MÉTODO CIENTÍFICO...

Son cuestiones básicas, sobre todo el pensamiento crítico. Este debería estar instaurado en los colegios. Pero si no se puede convertir en una materia, por lo menos los maestros deberían incentivarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, poniendo al final de la clase uno de estos videos de conspiraciones o de misterio, para que los escolares analicen bien los hechos de la manera más objetiva. Hoy, cuando analizamos algo, tendemos a decir lo primero que nos llega a la cabeza. Por eso hay tanto terraplanista: encuentran fenómenos que no entienden y lo explican con su lógica, basados en la ignorancia. Esa lógica los lleva por unas respuestas que no son comprobables, pero si estas personas las creen es porque las entienden.

Es bastante complejo tener un pensamiento crítico, porque estamos en una sociedad que no lo fomenta. Estamos siendo bombardeados con mucha información que nadie nos enseña a manejar, expuestas a ella a todo momento y por eso hay tanta gente creyéndose cualquier cosa.

— DICES QUE LOS CIENTÍFICOS NO HAN SABIDO EXPLICARLE A LA GENTE CUÁL ES SU TRABAJO Y QUÉ TAN RELEVANTE ES PARA LA VIDA DIARIA…

No es un tema solo de falta de educación científica, sino de la divulgación. No hay gran espacio para la ciencia en los medios masivos. En nuestra región no hay revistas especializadas en ciencia. Necesitamos hacer que la ciencia sea más popular. Estamos fallando en llevar la ciencia a la gente y hacerla más entendible. Si bien hoy los adultos mayores son más influenciables, sobre todo en temas de política y que se comparten por redes sociales, los más jóvenes se influencian por lo que ven en You Tube. Ellos ya no consumen medios tradicionales. Hay una responsabilidad grande por brindar siempre la información correcta.