Burger King enseña qué es la neutralidad en la red con hamburguesas

La compañía de hamburguesas Burguer King sorprendió en redes sociales con una campaña viral que analiza la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en EE.UU. de revocar la ley que proclamaba el principio de neutralidad de la red en ese país. En un video, que ha obtenido más de 3 millones de visualizaciones en YouTube, la marca explica cómo funcionaría un "servicio express" de hamburguesas aludiendo a la creación de servicios como 'Internet Plus': al manejar el tráfico de los ingredientes a su antojo se privilegia a quien más paga.





La preocupación general por el estado de la neutralidad de la red en EE.UU. ha causado manifestaciones ciudadanas y múltiples acciones legales para revertir la decisión de la FCC del pasado 14 de diciembre. El principio básicamente regula a los operadores de servicios de internet para evitar el abuso de su control sobre el tráfico de sus redes y garantizar que todos los usuarios y contenidos sean tratados de la misma forma, viajando a la misma velocidad y compartiendo el mismo ancho de banda.

El anuncio, llamado "Whopper Neutrality", parodia con hamburguesas el discurso de quienes derogaron la ley de 2015, del mandato Obama, que consolidaba las reglamentaciones de neutralidad de la red en internet: el permitir “innovación” y mejor “inversión” por parte de los proveedores de servicios al ofrecer paquetes diferenciales que permitan favorecer a algunos sitios web y aplicaciones sobre otros a cambio de tarifas distintas.



La pieza publicitaria de la marca fue lanzada el miércoles y se ha vuelto viral en YouTube y otras redes más. El video muestra un experimento social en el que una tienda de Burger King se implementa un carril rápido de hamburguesas Whopper. Quienes no paguen más de 26 dólares por su comida tenían que esperar un mayor tiempo por la misma comida.



Fernando Machado, director de márketing de la compañía, dijo en un comunicado que "internet debería ser como los restaurantes de Burguer King, un lugar en el que no se prioriza y se da la bienvenida a todo el mundo".



Sin embargo, la pieza también ha sido calificado por algunos sectores civiles como "aprovechada" y una estrategia de mercadeo "desesperada". En repetidas ocasiones, expertos en el tema han dicho que la neutralidad de la red no es un asunto trivial ni fácil de entender al primer intento. Por esa corriente, algunos incluso señalan que el anuncio no explica correctamente de qué se trata el principio y que es bueno solo por mofarse de Ajit Pai, el actual director de la FCC.

(Fuente: El Tiempo/GDA)

