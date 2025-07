De videos virales a múltiples opciones para ser creador de contenido profesional: así ha evolucionado YouTube en 20 años

Hasta hace unos años ser influencer o creador de contenido era visto solo como un pasatiempo en el mejor de los casos. No era tomado en cuenta como una profesión o carrera provechosa. Después de la pandemia del covid-19, esto comenzó a cambiar.

Hoy existen muchas plataformas y redes sociales en las cuales crear contenido. Pero uno de los espacios en el que se inició esta actividad es YouTube.

Han pasado 20 años desde su lanzamiento, cuando aparece el video Me at the zoo, donde el cofundador Jawed Karim parece en un zoológico. Con él también se encuentran Chad Hurley y Steve Chen como fundadores de la plataforma que hoy forma parte de Google.

Quienes han vivido los primeros años de este milenio recordarán cómo los videos de YouTube imponían un nuevo término para hablar sobre lo más visto: viral. Nuevas canciones, retos extraños, bailes llamativos, coreografías se iban imponiendo en las incipientes redes sociales.

“En medio de todo esto, YouTube dio paso a un concepto que transformaría por completo cómo pensamos sobre los medios y el entretenimiento. Me refiero al creador de contenido”, dijo Karla Agis, gerente de cultura y tendencias para Canadá y Latinoamérica de Google.

FernanFloo, Germán Gamerndia o YuYa, son algunos de los primeros youtubers en conseguir millones de seguidores. (Fotos: Instagram)

En aquel entonces las personas se grababan a sí mismas, pero poco a poco fueron formando seguidores. Entre los primeros youtubers de la región se encuentran Germán Garmendia, Yuya y FernanFloo. A nivel mundial se puede contar otros nombres como Ray William Johnson o Nigahiga.

Fue en el 2007 que apareció el programa de socios de YouTube que, según detalla Agis, convirtió “lo que antes era un pasatiempo tiempo para muchos en una carrera profesional sustentable”. Es decir, en una forma de ganar dinero.

Entre el 2021 y el 2023 YouTube pagó 70.000 millones de dólares a sus creadores de contenido.

En respuesta a El Comercio, indicó que hoy existen muchas formas de monetización, “desde sponsorships, por ejemplo, en momentos de creadores, hasta el rol que hay ahora dentro de memberships para canales, o incluso de los mismos rewards dentro de los live streams” .

“Ha contribuido a hacer [a YouTube] no solamente el epicentro cultural, sino también una de las plataformas más atractivas para creadores de contenido y artistas", indicó.

El gaming y podcast

Como en toda forma de trabajo, también existe especialización.

Miles de personas se han convertido cada vez más en creadores de contenido y el 2020, fecha que coincide con la aparición del coronavirus, marcó un cambio en la aparición de canales y la formación de booktubers, especialistas en maquillaje, fans del fútbol, Vtubers, sneaker tubers, coreógrafos, motovbloggers e incluso quienes hacen reviews de perfumes.

Pero hoy el gaming es uno de los campos más explotados por los creadores de contenido.

“El gaming se ha convertido en un sinónimo de la plataforma: más del 60% de los top 1000 canales con más suscriptores han subido al menos un video relacionado a videojuegos. Cada vez más creadores se encuentran detrás del control. No importa qué tipo de contenido hagan, gaming está siendo una forma de acercarse a nuevas audiencias”, indicó Karla Agis, durante la conferencia de prensa.

El gaming es uno de los formatos en YouTube que más acogida tiene y en el que participan más creadores de contenido. (Foto: freepik.es)

Una forma de aplicar el gaming en YouTube es el formato Let’s Play, donde el creador de contenido juega un videojuego y comenta sobre su experiencia. También están la formación de torneos y explainers.

Pero otro fenómeno que viene tomando fuerza es el Podcast.

“Las grandes sesiones de conversación, o estas entrevistas con diferentes personalidades que se caracterizan por ser improvisadas en una forma, sin filtros, rivaliza mucho a los medios tradicionales”, explicó en referencia a los podcast.

Del teléfono a la TV

El podcast también permite ver otro cambio importante de YouTube.

La plataforma ha pasado de los monitores de computadoras, o los teléfonos celulares, a las grandes pantallas del televisor.

El smartTV y los dispositivos de streaming permiten usar las plataformas de video en el televisor. “Globalmente el 67% de las personas que ven YouTube lo consumen en televisión, acompañados” , indicó la vocera de Google.

En este campo, el formato Live también ha tomado importancia, es decir, la transmisión en vivo de hechos noticiosos hasta conciertos o partidos de fútbol, como formatos de Kings League, que se ha convertido en esta nueva forma de consumir fútbol.

De esa manera, lo que hasta hace unos años era un pasa tiempo (a veces incomprendido), hoy se ha convertido en una forma rentable de trabajar. ¿Qué contenido crearías tú?