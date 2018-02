YouTube no encontró evidencia de intromisión rusa en Brexit

YouTube no encontró evidencias de intromisión rusa en el referendo por el "Brexit" de 2016 en Reino Unido, dijo un alto ejecutivo a un comité parlamentario británico que realiza una investigación sobre noticias falsas.



El Comité Británico Digital, de Medios, Cultura y Deportes está recabando evidencias el jueves en la Universidad George Washington como parte de sus pesquisas.

Juniper Downs, jefa global de políticas públicas de YouTube, dijo que la división de Google "no encontró evidencias de intromisión rusa en el referendo del Brexit".



Las relaciones entre Rusia y Reino Unido son tensas. La primera ministra británica, Theresa May, acusó el año pasado a Moscú de agresión militar y dijo que había evidencias de intromisión rusa en elecciones extranjeras.



El Kremlin, que durante el mandato de Vladimir Putin ha recuperado parte de la influencia global que perdió cuando se desintegró la Unión Soviética, ha negado haberse entrometido en elecciones en Occidente y afirma que la histeria antirrusa se propaga en Estados Unidos y Europa.



Reino Unido dice que no ha visto evidencia alguna de que Rusia haya interferido en las elecciones británicas, aunque May ha dicho que el país divulgó noticias falsas e imágenes retocadas en un intento por sembrar la discordia y minar a Occidente.



El ejecutivo de Facebook Simon Milner dijo en la audiencia que la Comisión Electoral Británica le pidió que investigue si se diseminó información falsa rusa en Facebook en conexión con el referendo del Brexit. (Reporte de Mark Hosenball; escrito por Paul Sandle. Editado en español por Patricio Abusleme)