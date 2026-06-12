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YouTube nuevamente incorpora un servicio de mensajería privada a su app, luego de descartarlo en 2019. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
YouTube nuevamente incorpora un servicio de mensajería privada a su app, luego de descartarlo en 2019. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia Europa Press

YouTube ha anunciado la disponibilidad de los mensajes directos en su plataforma como una forma de compartir vídeos y comunicarse con otras personas, una función que es similar a la conexión que se produce entre los usuarios de Spotify cuando comparten una canción por WhatsApp.

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