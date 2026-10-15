YouTube está trabajando en ampliar sus contenidos más allá del video y la música con una nueva sección de audiolibros, que planea lanzar durante el próximo año 2027 para usuarios suscritos a las versiones Premium de la plataforma.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ es conocida por ofrecer una gran variedad de contenidos de video publicados por los propios usuarios, así como videos musicales, tráileres de películas, pódcasts e, incluso, eventos en directo.

Sin embargo, YouTube pretende ampliar aún más las posibilidades de visualizar y escuchar contenido y, para ello, está trabajando en incorporar una sección específica de audiolibros a su servicio, de manera que los usuarios puedan disfrutar de obras literarias narradas en voz alta también en la plataforma.

Así lo ha podido conocer The Wall Street Journal, según declaraciones de fuentes familiarizadas con Google, quienes han compartido que YouTube está en conversaciones con editoriales para comenzar a introducir audiolibros de títulos seleccionados, que comenzarían a desplegarse durante el próximo año 2027.

Según el medio citado, esta nueva función de audiolibros está pensada para incluirse dentro de las opciones de los planes de suscripción de YouTube Premium sin coste adicional. Por tanto, se desconoce si los usuarios que utilicen YouTube de forma gratuita podrán acceder a dicho contenido.

Cabe destacar que los planes de YouTube para agregar audiolibros siguen a los de Spotify que, tras comenzar a introducir este tipo de contenido en su plataforma en el año 2022, recientemente anunció su lanzamiento a nivel global, llegando así a España, con acceso a más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas, incluidos el español, italiano, portugués y polaco, entre otros.

En el caso de YouTube, por el momento, se desconoce si ofrecerá acceso completo a su biblioteca de audiolibros o si reservará determinados títulos para comprarlos por separado. Otra opción es que se implementen unas horas de escucha de audiolibros al mes, al igual que ocurre en Spotify (en este caso ofrece doce horas mensuales).