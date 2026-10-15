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Resumen

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La plataforma de streaming YouTube planea incorporar una sección de audiolibros. (Foto: magnific.com)
La plataforma de streaming YouTube planea incorporar una sección de audiolibros. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

YouTube está trabajando en ampliar sus contenidos más allá del video y la música con una nueva sección de audiolibros, que planea lanzar durante el próximo año 2027 para usuarios suscritos a las versiones Premium de la plataforma.

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