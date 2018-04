YouTube ahora reproducirá los videos de forma automática

La plataforma de videos YouTube ha incorporado una característica muy conocida en Facebook: la reproducción automática de videos. Un cambio con el que muchos usuarios no están contentos.

Ahora, los vídeos empezarán a reproducirse solos y a la vez, una acción que ya se daba en otras redes sociales pero solo cuando se pasaba sobre ellos; ya que de esta manera, se tiene la opción de saber de qué tratan y decidir si se quieren ver o no.

Para desactivar la reproducción automática habrá que entrar a los ajustes de nuestra cuenta de YouTube

--- Cómo desactivarla ---

La novedad de YouTube no solo puede ser una molestia, también genera un aumento de datos móviles que supone un gasto, el cual no todos los usuarios están dispuestos a asumir. Sin embargo, no hay que preocuparse tanto. A continuación, te decimos cómo desactivar esta función.

Primero, habrá que entrar a los ajustes de nuestra cuenta de YouTube -dentro de la aplicación- haciendo clic en último icono situado en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, habrá que entrar a "Configuración" y seleccionar la opción de “reproducción automática”. Una vez adentro, se podrá desactivar la función.

Entrar a "Configuración".

Seleccionar la opción de “reproducción automática”, y una vez adentro desactivarla

YouTube busca llamar la atención de los usuarios con esta novedad y, además, generar un crecimiento en el número de reproducciones. Los vídeos más beneficiados serán los que tengan un lugar en la página principal que suelen ser, casi siempre, los más vistos o los sugeridos para el gusto personal de cada uno.