YouTube Rewind | Estos son los videos más vistos de 2018

El año 2018 está por terminar. Por ello, es momento de conocer los videos más vistos por los peruanos en la plataforma YouTube y el YouTube Rewind del año, el cual reúne lo más grande de la música, tendencias, memes y personajes trascendentales de 2018. Asimismo, se conocerán las personalidades más destacadas y creadores de contenidos de esta plataforma, que forma parte de la cultura de los peruanos.

Liderando las tendencias en el YouTube Rewind Perú 2018, con más de 103 millones de reproducciones se encuentra el video “MOR / VIDEO MUSICAL” que realizó el colombiano Ami Rodriguez junto a Sofia Castro. En el ranking global el más visto fue: “To Our Daughter” de Kylie Jenner.

A continuación, les presentamos los videos más populares de YouTube Global y Perú basado en vistas, comentarios, shares, likes y más.

Ranking Global

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. We broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

A nivel local, la lista de videos no musicales se caracteriza por las parodias o desafíos. A continuación, los videos no musicales más populares en Perú:

Ranking Perú

1. MOR / VIDEO MUSICAL - Ami Rodriguez Ft. Sofia Castro

2. ROAST YOURSELF CHALLENGE · Calle y Poché

3. ME ATRAPÓ Ft. Sofía Castro | Javier Ramírez

4. ROAST YOURSELF CHALLENGE l SOFIA CASTRO

5. ¡Silvia defiende a Esperanza de las niñas que la molestan! - Mi Esperanza 06/08/2018

6. TIPICAS DE COLEGIO (REGRESO A CLASES) - SAMIR VELASQUEZ

7. DEJO CAER 100000 DOLARES Y ESTA MUJER HIZO ESTO

8. Tipos de Alumnos en Examen

9. ¡Jonathan, Richie y Andrea se conocen por primera vez! - Cumbia pop 02/01/2018

10. Karol Sevilla I A Bailar I Ft. Dany Martins