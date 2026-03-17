El Mundial 2026, tan esperando por los fanáticos del fútbol, será transmitido por YouTube de manera íntegra. Google acaba de anunciar su asociación con la FIFA para que su plataforma de videos se convierta en el canal oficial de esta Copa del Mundo. “Esta colaboración entre ambas organizaciones ofrecerá a las audiencias más formas de disfrutar del torneo”, menciona el gigante tecnológico.

“La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al destacar el contenido premium de la FIFA y ofrecer nuevas oportunidades a los partners de medios y a los creadores, este acuerdo permitirá interactuar con los fans de todo el mundo de formas nunca vistas”, dijo el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

“Ahora que la atención del mundo se centra en la acción en Canadá, México y Estados Unidos, esta colaboración con YouTube refuerza nuestra ambición de maximizar el impacto del torneo en el panorama de los medios, que está en constante evolución, ofreciendo a los fans de todo el mundo un acceso fácil a una visión inmersiva del mayor evento deportivo de la historia”, añadió.

Experiencia distinta

Google asegura que esta colaboración ofrecerá a los fans una experiencia inmersiva de la Copa del Mundo, en la que el contenido de los partners de medios y creadores del torneo convivirán estarán en la plataforma de videos.

La FIFA también está llevando la historia del fútbol a la plataforma, ya que está publicando contenido de su archivo digital en el canal oficial de la FIFA en YouTube , como partidos completos de ediciones anteriores y muchos otros momentos icónicos de la historia de este deporte.

Los partners de medios podrán hacer lo siguiente:

Comparte todos los ángulos: más allá de la retransmisión en directo con acceso a la biblioteca más completa de grabaciones de partidos en distintos formatos. Esto incluye la oportunidad de publicar resúmenes ampliados, contenido detrás de las cámaras, Shorts y videos bajo demanda que conecten con las audiencias de YouTube para ampliar su cobertura e interacción generales.

más allá de la retransmisión en directo con acceso a la biblioteca más completa de grabaciones de partidos en distintos formatos. Esto incluye la oportunidad de publicar resúmenes ampliados, contenido detrás de las cámaras, Shorts y videos bajo demanda que conecten con las audiencias de YouTube para ampliar su cobertura e interacción generales. Emite los 90 minutos: los partners de medios podrán emitir un número determinado de partidos completos en su canal de YouTube, lo que les permitirá interactuar con audiencias de todo el mundo y promocionar dónde ver más partidos de la competición.

La lente única del creador

“Estamos ofreciendo a un grupo de creadores de YouTube de todo el mundo un acceso sin precedentes a los partidos y más. No solo reaccionarán al partido, sino que aportarán una perspectiva nueva de la Copa Mundial de la FIFA, con historias humanas, análisis tácticos y momentos detrás de las cámaras que darán vida al legendario torneo a medida que se desarrolle”, expresó Google en su blog oficial.