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Resumen

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El robot humanoide fue encontrado en la maletera de un vehículo. (Foto: fr.de)
El robot humanoide fue encontrado en la maletera de un vehículo. (Foto: fr.de)
Por Agencia AFP

La policía alemana investiga a un joven de 16 años y a otro de 19 por presuntamente utilizar un robot para agredir sexualmente a una adolescente y retransmitirlo en directo a través de las redes sociales, informaron las autoridades este lunes.

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