“Antes se recomendaba estudiar inglés y computación si querías tener trabajo, ahora sostengo que tendrás que estudiar robótica para continuar vigente”
“Antes se recomendaba estudiar inglés y computación si querías tener trabajo, ahora sostengo que tendrás que estudiar robótica para continuar vigente”

Los avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial y robótica progresan a una vertiginosa velocidad, forzando a las sociedades a rápidamente adecuarse a esta realidad o ser aplastadas en las, ahora automatizadas, ruedas del progreso. Perú no es una excepción en esta carrera que obliga a las nuevas generaciones - así como a las antiguas - a desarrollar nuevas habilidades en disciplinas que antes pertenecían primariamente a la ciencia ficción, campo fértil para que compañías emprendedoras se puedan posicionar a la vanguardia en su enseñanza.

