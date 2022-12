Todos recuerdan la exitosa película de ciencia ficción de 1982 E.T. el extraterrestre. La obra de Steven Spielberg no solo revolucionó el cine, sino también la tecnología de la industria. Es así que uno de los exoesqueletos originales de E.T. no tardó en subastarse por US$2,56 millones. ¿Qué tecnología maneja el animatrónico?

La casa de subastas Julien’s Auctions se encargó de la subasta de uno de los últimos exoesqueletos originales sobrevivientes del rodaje de E.T. Acabó vendiéndose por US$2,56 millones, aunque los organizadores estiman que podría haber alcanzado los cuatro millones.

Por otro lado, construir el animatrónico costó alrededor de US$1,5 millones, por lo que el precio de venta actual es justificable. La figura fue creada con duraluminio, una mezcla dde aluminio, cobre y otros elementos pero que mantiene ligereza en peso.

El exoesqueleto cuenta con 85 puntos de movimiento, incluyendo en zonas como la nariz, párpados, boca, cuello, brazos y pecho.

Para ser más específicos, según la casa de subastas, tiene 32 puntos de movimientos en el rostro, 26 en los brazos y manos, siete en la cabeza y cuello, dos en los pies, ocho para movimientos neumáticos y cinco para luces. Cada punto está conectado a un cable y con un servomotor a 18,2 m de distancia del cuerpo de E.T.

Aquí puedes ver al detalle el increíble exoesqueleto.