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Resumen

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El robot Microduck de Pollen Robotics (Hugging Face).
El robot Microduck de Pollen Robotics (Hugging Face).
/ HUGGING FACE
Por Agencia Europa Press

Microduck es un pequeño pato robótico que puede caminar, mantener el equilibrio, jugar al fútbol, patinar, recoger objetos e, incluso, cantar, y que apuesta por democratizar la inteligencia artificial (IA) física, al permitir que los desarrolladores entrenen y experimenten con comportamientos físicos mediante IA.

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