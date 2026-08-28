Microduck es un pequeño pato robótico que puede caminar, mantener el equilibrio, jugar al fútbol, patinar, recoger objetos e, incluso, cantar, y que apuesta por democratizar la inteligencia artificial (IA) física, al permitir que los desarrolladores entrenen y experimenten con comportamientos físicos mediante IA.

Este nuevo robot ha sido desarrollado por Pollen Robotics, la compañía de robótica de Hugging Face. Se basa en un robot bípedo con una forma que recuerda a la de un pato y con unas dimensiones de 25 cm de altura y un peso de menos de 800 gramos, con lo que entra en un escritorio.

Así, equipado con 15 motores, una cámara, un sensor de profundidad, dos dispositivos de medición inercial (IMU) y un pico articulado, este pato puede interactuar con el mundo, caminar, sentarse, agacharse, mantener el equilibrio, levantarse tras una caída o, incluso, patinar.

Para ello, los usuarios pueden hacer que camine mediante un mando o hacer que siga un puntero láser, también pueden activar movimientos predeterminados o, simplemente, dejar que reaccione a su entorno. Por ejemplo, si se empuja con la mano, el robot intentará mantener el equilibrio y, si se cae, se podrá levantar rápidamente.

También se puede utilizar con varios robots Microduck para que interactúen entre sí. Por ejemplo, varios usuarios pueden controlarlos para jugar un partido de fútbol o llevar a cabo una carrera.

Pequeño robot recuerda a un pato por su forma. (Imagen: pollen-robotics.com)

Desde Pollen Robotics han especificado en un comunicado en su blog que, al igual que su anterior robot llamado Reachy Mini fue diseñado enfocado en la interacción, Microduck ha sido pensado para la acción, igualmente impulsado por razonamiento mediante inteligencia artificial (IA). “Reachy Mini es una plataforma para IA que interactúa, mientras que Microduck es una plataforma para IA que actúa”, ha matizado la compañía.

Además, se ha ideado con un formato de código abierto por lo que, desde la compañía, han subrayado que se trata de una plataforma útil para los desarrolladores que quieran entrenar comportamientos físicos, experimenten con aprendizaje por refuerzo y prueben cómo la IA pasa de la simulación a la realidad física. Esto se debe a que pueden entrenar al robot con simulaciones y luego desplegarlo físicamente.

Cabe destacar que, al tratarse de un robot ligero y pequeño, ayuda a mantener un precio asequible y facilita una configuración manejable para que cualquier usuario pueda controlarlo e investigar, sin necesidad de disponer de una gran plataforma.

“Bienvenidos a la era de los robots asequibles de código abierto para democratizar la IA física y los modelos”, ha manifestado al respecto el director ejecutivo de Hugging Face, Clem Delangue, quien ha compartido algunos vídeos a través de la red social X donde se puede ver a un Microduck andar tambaleándose, correr, recoger una prenda de ropa (de hasta 800 gramos), dar volteretas e, incluso patinar, mediante un accesorio que se le incorpora a las patas.

Microduck también tiene la capacidad de interactuar con los usuarios mediante sonidos que reproduce según la acción que esté llevando a cabo y, como ha explicado la tecnológica, cada Microduck “obtiene su propia identidad de audio la primera vez que despierta”. Tanto es así, que puede cantar generando su propia voz mediante IA.

El robot Microduck se ha mostrado en los colores crema, grafito, lavanda y azul, y ya se puede reservar por 399 dólares, aunque se comenzará enviar a los usuarios en los próximos meses “antes de navidad”. Por su parte, el SDK (kit de desarrollo de software), la simulación y el conjunto completo de herramientas de entrenamiento por refuerzo están disponibles en GitHub.