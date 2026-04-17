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La prueba servirá para medir autonomía, resistencia y madurez tecnológica delante de las cámaras.
La prueba servirá para medir autonomía, resistencia y madurez tecnológica delante de las cámaras.
/ Gobierno de China
Por Redacción EC

China reunirá a más de 300 robots humanoides para correr una media maratón en Pekín el próximo 19 de abril, en un evento que busca medir su autonomía, resistencia y nivel tecnológico ante el público y las cámaras.

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