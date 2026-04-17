China reunirá a más de 300 robots humanoides para correr una media maratón en Pekín el próximo 19 de abril, en un evento que busca medir su autonomía, resistencia y nivel tecnológico ante el público y las cámaras.

La prueba, enmarcada en la Beijing Yizhuang Half Marathon and Humanoid Robot Half Marathon 2026, no será solo una exhibición. El país aprovechará la cita para mostrar avances en un campo que considera estratégico: la robótica humanoide.

Pekín ya organizó una edición similar el año pasado, pero ahora el salto es mayor. Según informó la agencia Xinhua, más de 70 equipos participaron en ensayos recientes realizados entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de abril para comprobar el funcionamiento de los sistemas en condiciones reales.

Más allá de completar la distancia, la atención estará en cómo lo hacen. En las pruebas participan robots con navegación completamente autónoma y otros controlados de forma remota, lo que permitirá comparar distintos enfoques tecnológicos en un entorno abierto.

/ Agencia AFP

Entre los modelos destacados figuran Tiangong Ultra y Tiangong 3.0, desarrollados por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín. En el caso del primero, tres unidades competirán sin asistencia humana ni señales externas.

También estarán presentes el H1 de Unitree Robotics, adaptado para largas distancias, y los modelos Lightning y Yuqi Boy, con los que Honor incursiona en este tipo de competencias.

Más que una carrera, el evento funciona como una vitrina. China busca sacar la robótica del laboratorio y mostrarla en un escenario público, en un intento por dejar claro que quiere liderar este sector a nivel global.