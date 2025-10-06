Crean un robot barista que prepara el café y lo sirve en solo minutos: así funciona el dispositivo hecho en Perú

No es extraño encontrar cafeterías especializadas, ferias y locales que demuestran toda la variedad de preparaciones. Un grupo de universitarios y profesionales ha unido este placer a la robótica.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

“El brazo robótico está diseñado para poder emular los movimientos de la persona. Nosotros tenemos manos, dependiendo de la herramienta que tengamos, podemos hacer cierta aplicación. El brazo robótico, aunque no tiene dedos, yo le puedo acondicionar una herramienta, un vaso coctelero, unos grippers, unas garras para levantar una tetera”, explica Michel Sigüenza, coordinador Fabricum PUCP.

Y es que en el prototipo de robot barista o robot cafetero ha sido trabajado entre alumnos de Ingeniería Mecatrónica y egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue presentado en el LinkING PUCP, que busca mostrar este y otros proyectos de innovación tecnológica.

En conversación con El Comercio, Sigüenza aclaró que la finalidad no es reemplazar al barista, sino por el contrario, la idea es que se pueda optimizar y “garantizar tiempos exactos, pesaje adecuado, ya sea en la en la taza número uno como en la taza número 1000 ″ .

Además… Un precedente: el Pisco Sour El nuevo robot barista sigue también la experiencia del robot barman que hace un par de años sorprendió al preparar un tradicional Pisco Sour en tres minutos. Se trataba de un solo brazo articulado de seis grados que hacía el trabajo de preparación, incluso cuando debia agitar en la coctelera.

Y es que la preparación de un buen café tiene diferentes métodos. Uno de ellos es la extracción por V60 y el robot barista está preparado para seguir este proceso. Así como un humano debe usar las dos manos para el preparado, se pensó en adaptar dos brazos robóticos que sigan el proceso.

Se cuenta con teteras con cuello de ganso, balanzas, molinillo, fuentes de agua y otras elementos para hacer el café en solo unos minutos. Una de las ventajas que señala Sigüenza es que este robot le permitirá al barista experimentar con nuevas fórmulas o métodos de preparación.

El robot en acción

Si bien es cierto que los brazos mecánicos o robóticos están más pensados para el sector industrial, con este nuevo robot se apunta al sector gastronómico. Cada brazo pesa alrededor de 12 kg, un chasis de fibra de carbono y una gran cantidad de sensores que le permiten realizar los movimientos y una cámara para medir el gramaje del café. Pero una pieza clave es el software.

“Nosotros elaboramos un código, un algoritmo, con lo cual el robot sigue una serie de instrucciones y, al ser tan este flexible, digamos, podría ser el proceso ya sea con uno, dos o con tres brazos robóticos”, explicó Sigüenza a este Diario.

En el proceso se puede ver que uno de los brazos toma el molinillo, vierte el café para filtrar, otro toma un recipiente con agua, y así entre ambos brazos se distriubuyen las tareas. Lo interesante también es que este método podría crecer y pasar a la cocina misma, es decir, a preparar un tracicional arroz chaufa.

En otras palabras, pronto podremos ver el robot chaufero. El brazo robótico, según el investigador, así como sostiene utensilios para un café, también “podría sostener, por ejemplo, una sartén, un wok o un cucharón, y con accionamientos mecánicos introducir ingredientes en una sartén y preparar un arroz chaufa”.

La robótica ya no es el futuro, es el presente, y nuestra cocina peruana tiene un nuevo miembro. Queda esperar para probar su sazón.