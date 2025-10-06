Escucha la noticia
Crean un robot barista que prepara el café y lo sirve en solo minutos: así funciona el dispositivo hecho en Perú
Imagina entrar a una cafetería, pedir un café y quien lo prepara es un robot. No, mejor dicho, son dos robots. Sí, el café es uno de los productos emblemáticos del Perú y su consumo es cada vez más difundido, pero ahora podría contar con un nuevo factor gracias a un peculiar sistema.