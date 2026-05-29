Resumen

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A humanoid robot and a model present creations at Galaxy Corporation's "Mach33: Physical AI Fashion Show" in Seoul on May 28, 2026. (Foto: AFP)
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Modelos y robots comparten la pasarela en Seúl
  • A humanoid robot and a model present creations at Galaxy Corporation's "Mach33: Physical AI Fashion Show" in Seoul on May 28, 2026. (Foto: AFP)
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    A humanoid robot and a model present creations at Galaxy Corporation's "Mach33: Physical AI Fashion Show" in Seoul on May 28, 2026. (Foto: AFP)

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    A humanoid robot and a model present creations at Galaxy Corporation's "Mach33: Physical AI Fashion Show" in Seoul on May 28, 2026. (Foto: AFP)

  • Los robots humanoides desfilaron mostrando atuendos que combinaban con sus compañeros humanos de desfile. (Foto: AFP)
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    Los robots humanoides desfilaron mostrando atuendos que combinaban con sus compañeros humanos de desfile. (Foto: AFP)

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    Los robots humanoides desfilaron mostrando atuendos que combinaban con sus compañeros humanos de desfile. (Foto: AFP)

  • Galaxy Corporation es la empresa de entretenimiento responsable de la muestra. (Foto: AFP)
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    Galaxy Corporation es la empresa de entretenimiento responsable de la muestra. (Foto: AFP)

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    Galaxy Corporation es la empresa de entretenimiento responsable de la muestra. (Foto: AFP)

  • El desfile se desarrolló en parejas. Tanto robot humaonide como humanos mostraron atuendos similares. (Foto: AFP)
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    El desfile se desarrolló en parejas. Tanto robot humaonide como humanos mostraron atuendos similares. (Foto: AFP)

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    El desfile se desarrolló en parejas. Tanto robot humaonide como humanos mostraron atuendos similares. (Foto: AFP)

  • Robot humanoide muestra un conjunto azul con flecos de estilo tejano —incluido un sombrero de vaquero— y una chaqueta plateada de estilo retro. (Foto: AFP)
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    Robot humanoide muestra un conjunto azul con flecos de estilo tejano —incluido un sombrero de vaquero— y una chaqueta plateada de estilo retro. (Foto: AFP)

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    Robot humanoide muestra un conjunto azul con flecos de estilo tejano —incluido un sombrero de vaquero— y una chaqueta plateada de estilo retro. (Foto: AFP)

  • Cada modelo humano y su compañero androide se turnaban para lucirse sobre el escenario. (Foto: AFP)
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    Cada modelo humano y su compañero androide se turnaban para lucirse sobre el escenario. (Foto: AFP)

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    Cada modelo humano y su compañero androide se turnaban para lucirse sobre el escenario. (Foto: AFP)

  • Los desfiles de moda con robots humanoides podrían marcar una nueva tendencia. (Foto: AFP)
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    Los desfiles de moda con robots humanoides podrían marcar una nueva tendencia. (Foto: AFP)

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    Los desfiles de moda con robots humanoides podrían marcar una nueva tendencia. (Foto: AFP)

Por Agencia AFP

Un desfile de moda celebrado en Seúl innovó el jueves con un giro de alta tecnología, al presentar parejas formadas por personas y humanoides que desfilaron por la pasarela con conjuntos a juego, y ningún robot desnudo.

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