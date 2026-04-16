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Robot humanoide fue visto controlando un grupo de jabalíes. (Video: redes sociales)
Robot humanoide fue visto controlando un grupo de jabalíes. (Video: redes sociales)
Por Agencia EFE

Un robot humanoide bautizado como “Edward Warchocki” se ha convertido en un fenómeno social y en un personaje viral en Polonia tras aparecer en redes sociales espantando jabalíes en las calles de Varsovia o de visita por el Parlamento polaco.

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