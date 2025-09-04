Tesla hizo su fama por sus coches eléctricos, pero su futuro no estaría sobre ruedas, sino en su línea de robots humanoides.

Así lo afirmó su dueño, Elon Musk, quien en un reciente mensaje en X (antes Twitter) adelantó que el “80% del valor de Tesla será Optimus”, su androide insignia presentado por primera vez en 2021.

~80% of Tesla’s value will be Optimus. — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2025

Es una gran apuesta, ya que Tesla tiene un valor que supera los US$1 billones, pero Musk ha dicho en ocasiones que ve a Optimus como un agente de transformación fundamental de la sociedad, automatizando tareas simples y salvando a la compañía millones en trabajos antes realizados por humanos en fábricas, hogares y oficinas.

El cambio también se hace necesario para Tesla, cuyo negocio de los autos electricos se ha visto mermado por la competencia de marcas chinas como BYD.

Musk no pone una línea de tiempo para cuándo Optimus se convertirá en el principal producto de la marca, pero se sabe que el robot todavía está en etapas preliminares de desarrollo, con modelos comerciales recién empezando a producirse a finales de 2026.