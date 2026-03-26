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Melania Trump, camina acompañada de un robot humanoide a su llegada a la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos". (Foto: AFP)
Melania Trump, camina acompañada de un robot humanoide a su llegada a la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos". (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, apareció este miércoles acompañada de un robot humanoide en una cumbre celebrada en la Casa Blanca destinada a empoderar a la infancia a través de la educación y la tecnología.

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