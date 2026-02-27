Escuchar
/ CCTV
Por Agencia EFE

Por segundo año consecutivo, los robots humanoides se llevaron el protagonismo en la gala televisiva del Año Nuevo lunar de la televisión estatal china CCTV, uno de los programas más vistos del mundo, mostrando avances que han atraído, aún más si cabe, la atención de los inversores internacionales.

