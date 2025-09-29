Empresas como Tesla venden un futuro donde los robots humanoides vivirán junto a los humanos, incluso con su fundador, Elon Musk, argumentando que la mayoría del valor de su compañía recaerá en esta industria, pero uno de los robotistas más célebres se mostró exceptico de esta visión.

Se trata de Rodney Brooks, cofundador de iRobot, la compañía detrás de las aspiradoras robóticas Roomba, quien en un reciente ensayo opinó que hay una burbuja en torno a la idea de robots humanoides que tarde o temprano tendrá que desinflarse.

El título del ensayo “Por qué los (robots) humanoides actuales no aprenden destreza” también destaca la principal premisa de su argumento, que es que las manos de los seres humanos son increíblemente complejas con alrededor de 17 mil receptores táctiles, algo imposible de imitar con los robots humanoides y algo esencial para realizar con la suficiente destreza tareas delicadas, aunque sencillas, como por ejemplo encender una cerilla.

“Es posible que veas bonitos videos de manos robóticas similares a las humanas realizando una tarea concreta, pero no se generalizan bien más allá de esa tarea”, sostiene.

El otro problema es la falta de lo que llama “datos táctiles” para entrenar a los robots, a diferencia del amplio avance que se ha hecho en cuestión a reconocimiento de imágenes o de lenguaje por la inteligencia especial. Para el científico, el enseñar a los robots utilizando videos de humanos realizando las tareas no son lo suficiente para que estos androides aprendan destreza, más aún de manera generalizada.

Un problema que hace que estos aparatos, con su gran peso y fuerza, puedan resultar un verdadero riesgo en caso cometan una torpeza.

Brooks no argumenta que no habrá robots en nuestro futuro, pero estos serán muy diferentes de los que aparecen en los medios ahora, abandonando la forma humana para en cambio tener ruedas, múltiples brazos y hasta censores especializados.