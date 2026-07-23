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Resumen

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Imagen de la película Yo robot, que muestra la relación de los humanos y los robots.
Imagen de la película Yo robot, que muestra la relación de los humanos y los robots.
/ 20TH CENTURY FOX
Por Agencia Europa Press

Una nueva revisión de expertos de la Universidad Tecnológica de Xingjian de China y de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (Suiza) explora los avances y desafíos recientes en el diseño de robots multimodales bioinspirados, o sistemas que pueden alternar entre distintos modos de movimiento, como volar y caminar.

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