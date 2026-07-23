Una nueva revisión de expertos de la Universidad Tecnológica de Xingjian de China y de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (Suiza) explora los avances y desafíos recientes en el diseño de robots multimodales bioinspirados, o sistemas que pueden alternar entre distintos modos de movimiento, como volar y caminar.

Tal y como se recoge en ‘Science Robotics’, estos robots tienen el potencial de aprovechar la adaptabilidad y agilidad de los animales, optimizando al mismo tiempo la eficiencia y la velocidad para navegar en diversos entornos.

En este trabajo, los investigadores examinan el desarrollo histórico de los robots multimodales inspirados en la naturaleza e identifican consideraciones clave de diseño, como la asignación de espacio (espacio limitado a bordo para componentes que permiten diferentes movimientos) y la morfogénesis corporal (la capacidad de modificar el cuerpo del robot para facilitar movimientos variados).

Los autores también proponen cinco métricas de rendimiento que podrían ayudar a evaluar el diseño y el desempeño de los robots multimodales. Estas incluyen el número de modos de movimiento distintos, el costo relativo de integrar módulos adicionales, el número de componentes que se pueden compartir entre diferentes modos para mejorar la eficiencia, el tiempo o la energía consumidos durante el cambio de modo y la mejora general del rendimiento al combinar diferentes modos.

La revisión también destaca los avances recientes y las direcciones futuras en la construcción, el control y la operación autónoma de robots multimodales bioinspirados. “Las investigaciones futuras pueden allanar el camino para robots multimodales bioinspirados que no solo igualen, sino que superen la agilidad, la eficiencia y la adaptabilidad de sus homólogos biológicos”, concluyen los autores.