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Resumen

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Esta fotografía, tomada el 2 de octubre de 2026, muestra a Robia, una mesera robot humanoide que atiende a los clientes en el restaurante The Sicilian, en Karachi. (Foto de Asif HASSAN / AFP)
Esta fotografía, tomada el 2 de octubre de 2026, muestra a Robia, una mesera robot humanoide que atiende a los clientes en el restaurante The Sicilian, en Karachi. (Foto de Asif HASSAN / AFP)
/ ASIF HASSAN
Por Agencia AFP

Abriéndose paso entre las mesas de un restaurante italiano con neones intermitentes en el corazón de Karachi, capital económica de Pakistán, una mesera robotizada deja una pizza recién salida del horno delante de una familia que la esperaba.

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