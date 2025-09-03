Sharp ha presentado ‘Poketomo’, una mascota robótica con inteligencia artificial diseñada para charlar y dar apoyo emocional a los niños. Con forma de suricata y apenas 12 centímetros de alto, el dispositivo busca convertirse en un compañero portátil para cualquier momento del día.

El lanzamiento oficial en Japón será en noviembre y llegará en dos formatos: un pequeño robot físico de 200 gramos y una aplicación móvil que replica sus funciones. En ambos casos, la interacción se realiza mediante voz o texto, y la experiencia se sincroniza para mantener continuidad en la conversación.

Poketomo destaca por su capacidad para mostrar emociones. Puede expresar alegría a través de gestos y con una luz en el vientre que cambia de color. Según Sharp, la clave está en su tecnología CE-LLM, un sistema que permite sostener diálogos personalizados y conectarse a la nube cuando necesita procesar consultas más complejas.

A diferencia de otros robots de compañía, este dispositivo es capaz de iniciar conversaciones de manera autónoma y recordar temas tratados previamente, así como los lugares visitados con el usuario. De esa forma, el vínculo se refuerza con el tiempo, lo que lo convierte en una suerte de compañero que ofrece consuelo o ánimo según la situación.

El robot ya se ha mostrado en el Tokyo Big Sight y puede reservarse en Japón por 39.600 yenes (unos 267 dólares). La aplicación asociada tiene un costo de 495 yenes al mes (3,34 dólares). Sharp ha puesto la mira en vender 100.000 unidades para 2027.