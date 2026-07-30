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Tras el veto, China acusó a Estados Unidos de buscar “frenar” a sus empresas con estas acciones. El robot humanoide de la empresa china Unitree en el MWC 2025 junto a la prensa internacional. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Tras el veto, China acusó a Estados Unidos de buscar “frenar” a sus empresas con estas acciones. El robot humanoide de la empresa china Unitree en el MWC 2025 junto a la prensa internacional. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Por Agencia AFP

El gobierno de Donald Trump prohibió el martes la importación a Estados Unidos de robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en otros países por motivos de seguridad nacional.

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