Si bien la inteligencia artificial (IA) sigue concentrando el interés de las millonarias inversiones, la robótica ha alcanzado un nivel nunca antes visto, con máquinas cada vez más autónomas, inteligentes y sensitivas.

“Sí, realmente se está viendo cada vez mayor crecimiento en el tema de la robótica humanoide y obviamente esto se debe un poco a todas las herramientas y tecnologías emergentes que están saliendo en el día a día”, dijo a El Comercio la decana de la Facultad de Ingeniería de la UTEC, Ruth Canahuire.

Indicó que hace unos años se contaba con una robótica importante pero la capacidad computacional de antes dificultaba el avance de estas máquinas. Al contar con procesadores mucho más veloces, mayor capacidad de almacenamiento, se tiene mejores resultados.

Y una clave en esta evolución es la actual inteligencia artificial, o también conocida como IA generativa.

Si bien es cierto que la IA tampoco es una tecnología nueva, hoy en día ha mejorado en el procesamiento de gran cantidad de datos. Y es que la información en los robots llega a través de sensores que evalúan el entorno, lo que tiene que ser analizado en tiempo real.

“En la actualidad el crecimiento de la hardware ha ayudado mucho al desarrollo a nivel de aplicación de la inteligencia artificial, y obviamente vamos a poder contar con robots que puedan distinguir con una menor cantidad de error, imágenes, patrones, dependiendo de lo que uno quiere ver a través del del humanoide”, detalló la investigadora.

Además… Como un humano ¿En qué se diferencia el robot humanoide de otros robots? Se trata de un robot que tiene características humanas y, a diferencia de otros robots móviles, es bípedo y le da mayor capacidad de desplazamiento en superficies irregulares. Existen otros modelos de robot móviles con ruedas, otros con extremidades, los que imitan el movimiento de los animales (robot perro y robot araña) y los robots industriales destinados a fábricas.

Hacia un robot doméstico

¿Qué uso se le puede dar a un robot humanoide?

Más allá de las visiones apocalípticas y belicistas que se pueda tener gracias a la cinematografía, el destino más próximo de los robots humanoides estaría en los hogares. Sí, como ayudante en tareas domésticas.

Este es el caso de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que está planeando invertir en su propio robot humanoide. Su división Reality Labs es la que ha iniciado la investigación. Según informe de Forbes, Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, ha señalado que buscan centrarse en robots humanoides de consumo.

“Creemos que ampliar nuestra cartera para invertir en este campo solo aportará valor a Meta AI y a nuestro programa de realidad aumentada y mixta”, indicó. Por otro lado, también podrían ser usados en atención sanitaria, en un entorno clínico o cubrir algunas labores.

Los robots humanoides podrían ser usados en los trabajos del hogar. (Foto: pixabay.com)

En cuanto a Apple, aunque no hay una versión oficial, varios analistas han filtrado información de los planes para iniciar una producción en masa de robots humanoides y no antropomórficos. Uno de ellos es Ming-Chi Kuo, quien ha dicho que “Apple está explorando robots humanoides y no humanoides para su futuro ecosistema de hogares inteligentes”, según informe de El Español.

Otro analista que reveló detalles de Apple ha sido Marc Gurman. Ha indicado que para estos robots se usaría la tecnología de navegación autónoma que la empresa de Cupertino desarrolló en su desaparecido Apple Car. Estos robots buscarían entrar en las tareas domésticas.

Ese es el rumbo que están tomando los robots humanoides en la actualidad. “Yo creo que están muy orientados a ayudar al ser humano en actividades”, indicó Canahuire, y en ese aspecto juega un papel importante el entrenamiento, o programación, en actividades específicas, como mantener limpio un hogar, hacer reparaciones, entre otras actividades.

Los robots más avanzados

La robótica no es nueva. Antes de Meta o Apple, otras empresas vienen desarrollando sus propios modelos de robot humanoide. Estos son los más conocidos.

Optimus

Este es el robot desarrollado por Tesla, la empresa del multimillonario Elon Musk. Aunque la empresa es más conocida por sus autos eléctricos y autónomos, también ha innovado en robótica y su modelo más avanzado es el Optimus Gen 3, que supone mayor velocidad de movimiento. Según Musk, su precio será de aproximadamente 20.000 dólares. En el 2024 se presentó su modelo reciente junto a los nuevos modelos de autos (robotaxi y robovan), e interactuó con visitantes.

Navigating by myself pic.twitter.com/CeFSqCcy5I — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) October 17, 2024

Atlas

Este es uno de los robots con más tiempo de producción. Es trabajado por la empresa pionera Boston Dynamics, que hoy forma parte del grupo Hyundai. El año pasado fue presentado su modelo más reciente, que tiene capacidad para desplazarse y manipular objetos como si fuera un humano. Además, integra visión artificial basado en modelos de aprendizaje automático (ML). Una de las finalidades de esta máquina es que pueda ayudar en el trabajo de las fábricas de automóviles.

Además… ¿Y la robótica en Perú? En el Perú también se desarrolla la robótica. En El Comercio hemos informado de numerosos proyectos en este sector, sin embargo, aun falta mucho por trabajar. "A nivel académico sí está el interés. Hay centros de investigación que están trabajando con robótica ya. Lo que está faltando aquí es más del lado de la industria", indicó la doctora Ruth Canahuire, incluso nuestro país podría desarrollar robots humanoides.

Figure 01

Este es un modelo avanzado de robot humanoide desarrollado por la empresa Figure, que trabaja en la combinación de robótica con inteligencia artificial. Su trabajo ha mejorado mucho más tras su asociación con OpenAI, la empresa creadora del modelo ChatGPT. Tal como sucede con el robot Atlas, la unión con la firma alemana de automóviles BMW ha permitido las pruebas del robot en sus fábricas.

CyberOne

China también es un país que avanza en el desarrollo del robot humanoide. En este caso, este modelo es trabajado por la firma Xiaomi. Pesa solo 52 kilos y su capacidad fue puesta a prueba tocando una batería, siguiendo patrones musicales con gran habilidad y precisión.

Tien Kung

Este es un robot chino que pretende superar a los modelos estadounidenses. Como un robot humanoide se caracteriza por tener piernas, este sorprende por su capacidad de subir nada menos que 134 escalones. Ha sido trabajado por el Centro de Innovación de Robótica con Inteligencia Artificial Incorporada de China. Puede correr a una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora y puede pasar por una variedad de superficies.

HMND 01

La tecnología también es una competencia de países. Reino Unido pretende ingresar a la carrera internacional con este modelo. Es trabajado por la startup británica Humanoid. En resumen, se trata de un dispositivo antropomórfico especializado en tareas industriales y domésticas. Aseguran que cuenta con “velocidades de manipulación de nivel humano o superiores para tareas complejas”.

Protocolone V1

Este es un robot humanoide creado por Clone Robotics. Se trata del primer robot humanoide con tejido sintético que reacciona a estímulos, por lo que se le considera como el primer ‘androide musculoesquelético’. Tiene articulaciones en los tobillos, el cuello, las caderas, las rodillas y los codos. Puede realizar más de 200 movimientos independientes.