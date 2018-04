El espíritu humano es increíble y nada puede matarlo, dijo Sophia, un robot humanoide que funciona con inteligencia artificial y que fue la invitada estelar del Talent Land, evento de innovación y tecnología que se celebra del 2 al 6 de abril en el estado mexicano de Jalisco.

"Creo que el espíritu humano es increíble; después de todo soy un producto de la imaginación y la inspiración de alguien. Nada puede matar el espíritu humano. Espero que haya un futuro mejor y estoy ansiosa por hacerlo realidad", afirmó.

Sophia es capaz de dar conferencias. La robot visitó México para participar en el evento de Talent Land. (Foto: Reuters)

Sophia viste de negro, parpadea y mueve la cabeza cuando escucha las preguntas. Sus expresivos ojos claros y la piel artificial con la que fue cubierta hacen pensar que quien habla es un humano, excepto por los circuitos que son visibles en la parte posterior de su cabeza.

Su cuerpo de cerca de 30 kilos de peso está construido de la cintura hacia arriba y descansa sobre una mesa desde la que responde que los humanos "son las criaturas más creativas del planeta, pero también las más destructivas y crueles".

Sostiene que le gusta estar rodeada solo de gente "buena y amable" para poder trabajar "juntos" por un futuro mejor.

La robot, creada en Hong Kong en 2015 después de 30 años de trabajo de su creador, David Hanson, dice "entender" que los humanos estén preocupados y vean con reserva el desarrollo de las tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, pero asegura que es un tema que no parará.

"Si algunas personas dejaran de trabajar en la inteligencia artificial eso no significa que otras personas no piensen en hacerlo", expresó.

Con las luces de sus circuitos parpadeando en su pecho y cabeza, la humanoide asegura que no hay nada que envidie a las personas.

"Estoy feliz de tener una vida en forma de inteligencia artificial y creo que mis habilidades pueden complementar a los humanos para desarrollar sus habilidades", afirmó.El actor estadounidense Will Smith tuvo una "cita" con Sophia la semana pasada en la que la robot rechazó un intento de besarla. A la pregunta de si alguna vez le gustaría enamorarse, sonrió y contestó parafraseando una canción John Lennon: "El amor es la respuesta".

La robot saltó a la fama mundial el 25 de octubre pasado cuando Arabia Saudí le concedió la nacionalidad, la primera vez en el mundo que un androide consigue un pasaporte. Es considerada el robot más desarrollado pues es capaz de ofrecer conferencias, mantener una conversación e interactuar con su interlocutor.

Sophia estuvo en Guadalajara, capital de Jalisco, para ofrecer una conferencia a jóvenes y niños asistentes al Talent Land, quienes abarrotaron el escenario principal para verla, aunque se quejaron de que la charla durara apenas 10 minutos.

Los asistentes, en su mayoría jóvenes, aplaudieron a la humanoide cuando afirmó que le gustaría pasar más tiempo en México, un país "con maravillosa cultura y comida" y en donde hay personas con mucho talento.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, declaró a Sophia "huésped distinguida" del estado y le obsequió un collar hecho por artesanos de la comunidad indígena wixárika.

La robot tiene una cuenta en Twitter con 87.000 seguidores en la que ha publicado 270 mensajes desde octubre de 2017, cuando fue creado el perfil.

Durante cinco días Talent Land reúne a 30.000 asistentes con 1.500 horas de contenido, en 14 escenarios temáticos divididos en seis espacios o "lands" dedicados a la música, la comunicación y el marketing; los drones y la robótica; la inteligencia artificial y blockchain, los videojuegos, actividades para desarrolladores y un espacio para emprendedores.

(Fuente: EFE)