Sebastian Thrun es una de las personas que más ha investigado sobre inteligencia artificial (IA) y tiene muy claro cuál será el futuro de esta tecnología que despierta muchos comentarios y dudas. Hasta se la acusa de tener vida propia.

Sin embargo, el fundador de Google X y padre de los autos autónomos de Google tiene una opinión muy diferente y aseguró que no es algo que no puedan controlar los humanos. En entrevista para Xataka indicó que “la IA es una herramienta y no es una entidad independiente que toma decisiones libremente”.

“Mi mayor miedo es que no se entienda. Que la gente sobreestime lo que puede hacer. La IA es algo muy simple; es encontrar patrones entre los datos. La IA no se convertirá en ningún supervillano, ni siquiera dentro de 20 años”, afirmó el docente universitario.

Y es que para Thrun el problema del funcionamiento con la IA está principalmente en los datos con los que trabajan los algoritmos. Consideró que esta tecnología seguirá creciendo y “las máquinas van a mejorar en los próximos 10 o 15 años y revolucionarán sectores como el de la medicina o el transporte”. En el futuro, el desarrollo de la IA será como la electricidad o los aviones.

Hoy, el fundador de Udacity se encuentra abocado a la plataforma educativa. Consideró que el uso de la IA está acelerándose y ahora vemos cosas nuevas que empezaron 30 años atrás.

