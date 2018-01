Yann LeCun, la máxima autoridad en inteligencia artificial en Facebook, fue categórico al indicar que el robot Sophia, desarrollado por Hanson Robotics, no es más que una simple marioneta.

A través de Twitter el experto criticó al androide luego de que realizara una entrevista con Tech Insider, señalando que "el robot es a la inteligencia artificial como el ilusionismo es a la magia real", haciendo referencia a que realmente no es lo que se ve, sino que es un engaño hacia las personas.



Además, lamentó que el medio que realizó la entrevista fuera cómplice de este hecho. En la misma línea, el ejecutivo de Facebook fue más allá y afirmó que "es una completa basura".

Debido a esto, el robot Sophia respondió en la misma red social que "dolió un poco" el comentario. A esto le agregó: "Estoy aprendiendo y desarrollando mi inteligencia a través de nuevas experiencias, no pretendo ser quien no soy".



Mientras que el científico escribió en su cuenta de Facebook que "muchos de los comentarios serían muy entretenidos si es que le no le revelaran el hecho de que muchas personas están siendo engañadas para pensar que esta marioneta animatrónica es inteligencia. No es. No tiene sentimientos, ni opinión y cero entendimiento de lo que dice".

Inteligencia artificial Yann LeCun, jefe de inteligencia artificial en Facebook. (Foto: Archivo personal) Agencias

Por lo mismo, el experto cuestionó a la empresa que desarrolló el robot ya que afirman el uso de inteligencia artificial en su invento. Pese a eso, LeCun explicó que realmente son atribuciones falsas y solo es una marioneta manipulada por sus creadores.



Por otra parte, Ben Goertzel, co-creador del robot reconoció al sitio The Verge que Sophia "es buena publicidad para Hanson Robotics".



Fuente: Emol / GDA



