La ventaja está en obtener información antes del ingreso de los equipos humanos. (Foto: Difusión)
La ventaja está en obtener información antes del ingreso de los equipos humanos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Cuando ocurre un terremoto, una de las primeras dificultades para los equipos de emergencia es determinar qué tan segura es una estructura antes de ingresar. En edificios parcialmente colapsados, espacios estrechos o zonas donde persiste el riesgo de nuevas caídas, los robots cuadrúpedos pueden convertirse en una herramienta de apoyo para explorar el terreno y obtener información sin exponer inicialmente a los rescatistas.

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