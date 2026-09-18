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Resumen

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La estación de tren más concurrida del mundo, ubicada en el corazón de Tokio, en Japón, está probando si los contenedores robóticos móviles pueden aliviar la carga de trabajo de los trabajadores de limpieza, según declaró el 18 de septiembre un representante de la empresa ferroviaria. (Foto de Toshifumi KITAMURA / AFP)
La estación de tren más concurrida del mundo, ubicada en el corazón de Tokio, en Japón, está probando si los contenedores robóticos móviles pueden aliviar la carga de trabajo de los trabajadores de limpieza, según declaró el 18 de septiembre un representante de la empresa ferroviaria. (Foto de Toshifumi KITAMURA / AFP)
/ TOSHIFUMI KITAMURA
Por Agencia AFP

La estación de tren más transitada del mundo, en el corazón de Tokio, comenzó a probar robots de recolección de basura para aliviar la carga de trabajo del personal de limpieza, informó el viernes un representante de la empresa ferroviaria JR East.

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