La estación de tren más transitada del mundo, en el corazón de Tokio, comenzó a probar robots de recolección de basura para aliviar la carga de trabajo del personal de limpieza, informó el viernes un representante de la empresa ferroviaria JR East.

La estación de Shinjuku recibe diariamente más de 2,7 millones de pasajeros y ostenta el récord Guinness de la estación de tren más transitada del mundo.

En el sector de la estación operado por JR East, los contenedores de basura deben vaciarse manualmente más de diez veces al día.

Para aliviar esa carga de trabajo, la compañía está probando tres contenedores robotizados, de poco más de un metro de altura, que se desplazan a una velocidad de 20 centímetros por segundo.

“Queríamos comprobar hasta qué punto algo así puede funcionar de forma automática y segura en un entorno como la estación de Shinjuku”, explicó a AFP Shinya Kawamichi, responsable de investigación de JR East.

El proyecto piloto, que se extenderá hasta finales de noviembre, pondrá a prueba a los robots en los siempre concurridos pasillos subterráneos de la estación, donde deberán recoger los residuos y transportarlos hasta los trabajadores encargados de su retirada.

“Tienen unos ojos muy tiernos”, comentó Chris Genseliein, un maquinista alemán de 30 años, quien añadió que le resultaba difícil encontrar contenedores de basura en las estaciones ferroviarias japonesas.

Pese a ser un enorme complejo con dos plantas sobre la superficie y una vasta red de pasillos subterráneos, la sección de la estación de Shinjuku operada por JR East cuenta con apenas siete puntos de recolección de basura y reciclaje.

El número de papeleras se ha reducido en los últimos años por razones de seguridad y limpieza.

Algunos usuarios japoneses señalaron que las estaciones se mantienen limpias porque muchas personas acostumbran llevarse sus residuos a casa.