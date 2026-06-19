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Esta fotografía muestra al robot humanoide Alter-Ego, diseñado por el Instituto Italiano de Tecnología, en el hospital IRCSS Maugeri de Milán el 12 de junio de 2026. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)
Esta fotografía muestra al robot humanoide Alter-Ego, diseñado por el Instituto Italiano de Tecnología, en el hospital IRCSS Maugeri de Milán el 12 de junio de 2026. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)
/ MARCO BERTORELLO
Por Agencia AFP

Un robot con cejas expresivas y capaz de interactuar con pacientes está siendo puesto a prueba en un hospital de Milán, donde promete aliviar la carga del personal sanitario realizando tareas básicas pero esenciales.

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