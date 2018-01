Hygrobot, el robot que funciona gracias a la humedad [VIDEO]

A diferencia de los modelos de robots robustos que ejecutan tareas complejas, los microrrobots son modelos livianos y ágiles que incluso pueden prescindir del uso de la electricidad.



Bajo este concepto, los investigadores de la Universidad Nacional de Corea del Sur crearon unos modelos que emulan el movimiento de los gusanos al absorber la humedad del ambiente.

Su nombre es hygrobot y puede arrastrarse, ir para adelante, para atrás y girar como una serpiente. A su vez, este curioso robot en miniatura no requiere del uso de una batería para su funcionamiento y, al igual que muchos otros desarrollos similares, la naturaleza fue la inspiración que tuvieron los investigadores para crear estos pequeños robots.



Asimismo, su diseño está compuesto por dos tipos de fibra, una absorbe la humedad y la otra no, una modalidad que le permite emular el movimiento de una lombriz o las reacciones que tienen ciertas plantas frente a la presencia o no de agua.

(Fuente: La Nación-Argentina/ GDA)

