La compañía creadora de los robots más populares en internet, Boston Dynamics, ha publicado en YouTube un nuevo video de su perro robot SpotMini en el que nuevamente debe enfrentarse a la puerta azul. Hace sólo una semana, la firma mostró como logró la tarea exitosamente e incluso tuvo tiempo para dejar pasar a un compañero, ahora, lo hace un con mayor grado de dificultad. (El robot de cuatro patas que abre puertas y aterra a muchos [VIDEO])

En lo que ha sido denominado por la empresa como una prueba de robustez, el SpotMini debe cruzar el umbral mientras un humano intenta por varios métodos impedir esta misión. Al comienzo obstaculiza su agarre de la manilla con un palo de hockey, luego con su propia mano intenta cerrar la puerta, pero el robot no se rinde.

Sin embargo, la parte más impresionante del video es cuando una persona toma un cordel amarrado en la zona posterior el perro-robot y comienza a tirar de él. El SpotMini resiste e incluso tira con la suficiente fuerza como para liberarse.



Este robot, que aún no tiene aplicaciones en la vida real, es capaz de mantener la estabilidad con una precisión digna de una película de ciencia ficción y lo hace sin siquiera dudar de su siguiente movimiento.



Luego de la publicación en YouTube del video, las redes sociales nuevamente comenzaron a hablar sobre lo impresionante de la hazaña y el nivel de desarrollo que ha logrado la compañía, todo esto acompañado de un leve tinte de preocupación sobre el poder y las habilidades que se les están otorgando a las máquinas.



Incluso se ha llegado a comparar a este robot con el que aparece en la última temporada de "Black Mirror", específicamente con el capítulo "Metalhead" y los perros que ahí aparecen. A pesar de que esta versión el SpotMini no cuenta con la capacidad de "enojarse" con el humano que constantemente lo molesta, según explica la propia firma, los usuarios no parecen estar muy de acuerdo con esa afirmación.



(Fuente: Mercurio/GDA)