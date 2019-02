¿Son los suplementos nutricionales efectivos?

Vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, hierbas o mixturas de todas estas. Hoy, uno tiene todo un bufet de nutrientes para agregarle al cuerpo, a fin de ganar musculatura o tener mayor energía, entre otras cosas. Son los llamados suplementos nutricionales. Pero a pesar de su popularidad y gran variedad, cabe preguntarse: ¿son realmente útiles? Un reciente estudio analizó varios de estos productos y determinó que no hay suficiente evidencia que justifique su uso, en la mayoría de casos para aumentar la masa y la fuerza muscular.

–Efectividad–

Según la investigación publicada en el “European Journal of Nutrition”, el análisis de más de 20 suplementos o complementos –término adecuado según los especialistas– reveló que solo la cafeína y los nitratos mostraron ser efectivos para incrementar rápidamente la fuerza muscular. Por otro lado, el consumo de complementos de proteínas, creatina o ácidos grasos poliinsaturados parecer aumentar o preservar a largo plazo la masa y fuerza muscular. No obstante, no se hallaron pruebas suficientes que apoyen el uso de los populares glutamina –empleada para la obtención de energía– o resveratrol–asociado a tratamientos antienvejecimiento–.

–Arma de doble filo–

Aunque todavía faltan pruebas de varios de estos complementos –hay que tener en cuenta que existen muchos de estos productos en el mercado actual–, ni la ciencia ni los especialistas niegan en sí su utilidad. Sin embargo, sí señalan que pueden ser una arma de doble filo.

El Comercio conversó con especialistas en el campo y todos señalaron que los complementos nutricionales son indicados en dos ocasiones principales: cuando se trata de personas que se ejercitan de forma muy estricta –a tal punto que la alimentación diaria no es suficiente para llenar sus requerimientos de nutrientes– y cuando son adultos mayores o individuos con algún tipo de deficiencia nutricional.

Para Paola Tapia, nutricionista de Oncosalud, una persona que hace ejercicio dos veces a la semana y tiene una dieta balanceada no necesita complementos proteicos para ganar masa muscular. Y es que si el consumo de proteínas es excesivo, y no hay actividad física suficiente para utilizarla, puede causar a largo plazo insuficiencia renal crónica, advierte la nutricionista Verena Haro. En el caso de personas que sufren de hipertensión, los complementos a base de cafeína pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. Aquellos que padecen de diabetes, hígado graso o problemas renales deben hacerse un análisis previo para determinar si pueden consumir complementos nutricionales.

“Estos productos no pueden ser recomendados por amigos o conocidos. Tienen que ser recetados por especialistas y luego de un amplio análisis de la rutina física y alimentación”, recalca Jessica Huamán Vilca, nutricionista y presidenta de la Comisión Metropolitana de Juventud y Deporte.

Alberto Tejada, director nacional de Medicina Deportiva del Instituto Peruano del Deporte, sostiene que no se puede confiar solo en los suplementos proteicos para ganar masa y fuerza muscular, ya que nada puede reemplazar al alimento y ejercicio.

–Para tener en cuenta–

a. Vitaminas

Según la nutricionista Verena Haro, los niños usualmente no necesitan complementos de vitaminas. Una dieta equilibrada es suficiente para su correcto crecimiento.

b. Límite

Una persona que se ejercita y quiere aumentar masa muscular debe consumir como máximo tres gramos de proteínas por kilogramos de peso al día. No obstante, indica Jessica Huamán Vilca, muchos de los complementos exceden la cantidad de proteínas adecuada.

c. Recomendación

Los expertos aconsejan evitar los suplementos proteicos que contienen gran cantidad de sodio y azúcar.

