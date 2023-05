Twitch ha visto nacer a varios streamers singulares. La madrileña Ana Ávila, conocida como AbuelaVengadora en la plataforma, es uno de ellos. Ávila es jugadora de League of Legends y con sus 64 años cuenta con más de 50.000 seguidores en dicha plataforma.

La AbuelaVengadora lleva jugando este juego desde hace once años y fue por recomendación de su hijo que comenzó a transmitir en vivo en Twitch. “Mi hijo me decía que podía convertirlo en algo de provecho si hacía stream al mismo tiempo. Así se veía como algo más orientado al trabajo”, contó al medio Xataka.

Ávila también señala que comenzó a transmitir antes de la pandemia y que sigue en la plataforma por su gusto por el juego y porque quiere crecer como jugadora. Si bien tuvo una progresión frente a la cámara, también ha experimentado el temido estancamiento lo cual ha repercutido en su audiencia.

“Así se refiere Ana al hecho de que Twitch llegó a su pico de usuarios durante la pandemia y una vez vuelta la normalidad, no ha logrado volver a crecer. Algo que ha notado en sus propias cifras de tráfico”, señala el medio.

Ana cuenta con entre 60 y 90 espectadores en directo, pero en Twitch tiene más de 50.000 seguidores. En YouTube, por otro lado, tiene casi 2.000 suscriptores. “Sus clips en diferido tienen muchas más reproducciones que espectadores en directo”, agrega Xataka. Para Ana, sentirse bien con sus viewers fieles y disfrutar del juego son lo primordial.

“Si no me puedo ganar la vida con el stream, la vida proveerá. Aunque a veces el stream me frustre porque hay gente que viene a hacer daño, me entristece más estar lejos del stream. Intentaré mejorar mi juego, y ya”, finaliza.