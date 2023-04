AuronPlay he revelado que no puede jugar Counter Strike 2 debido a que está suspendido de forma permanente. El streamer español señala que no puede hacerlo con su jugan principal debido a que utilizó programas de ‘hacks’ para obtener ventaja durante algunas partidas.

“En mi cuenta, no puedo. Estoy ‘baneado’”, aseguró AuronPlay durante una de sus transmisiones en directo en Twitch, tras una pregunta de uno de sus seguidores. “Estoy baneado de Counter Strike, pero me creo otra cuenta de Steam”, agregó.

El español explicó que en un momento quiso probar los ‘hacks’ en Counter Strike: Global Offensive y finalmente recibió un ‘ban’. “Una vez me puse ‘cheats’ para hacer el bobo, para hacer el tonto. Una tarde estaba aburrido, me pillaron y me banearon. Bueno, de por vida no puedo jugar a Counter Strike. Estoy totalmente baneado, totalmente vetado”, afirmó.

Sin embargo, el streamer asevera que jugará el nuevo título con otra cuenta de Steam, la cual ya tiene creada. “Tampoco es un drama, pero sí, tendrá que ser desde otra cuenta. Desde la mía, no. Estoy baneado. No me quieren en Valve”, añadió.

El sistema antitrampas de Valve no perdona y de forma automática castiga a los infractores, sin importar quién sea el usuario. “Creo que cuando te meten un ‘ban’ por ‘cheat’, es de por vida. Y lo comprendo. Pero que no hay drama. Si quiero probar el Counter Strike 2, me hago otra cuenta de Steam”, concluyó.

Este sistema que utiliza Valve es muy conocido, especialmente por los jugadores de Dota 2 y Counter Strike. Recientemente, durante la Lima Major 2023, la compañía suspendió permanentemente a más de 40 mil cuentas que habían utilizado trampas en algún momento, siendo uno de los ‘baneos’ más grandes en su historia.