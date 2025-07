El grupo sueco Abba ha conseguido un hito dentro de la plataforma YouTube. Su canción Dancing Queen alcanzó mil millones de reproducciones, quedando solo detrás de Rapsodia Bohemia, de Queen.

Se trata de la segunda canción más antigua en llegar al Billion Views Club, según información de Google. Es decir, un himno transgeneracional.

Anni-Frid Lyngstad (también conocida como Frida), una de las fundadoras de ABBA, agradeció ha su público por esta marca.

“¡Mil millones de veces! ¡Mil millones de visualizaciones en YouTube! Nos emociona que tanta gente quiera ver y escuchar Dancing Queen, ¡y además es una de las casi 300 canciones que han alcanzado esa cifra!”, dijo.

Pero también hay otro detalle dentro del éxito de Abba. Perú figura como el número 1 de los países que más escucha a esta icónica banda de los años 70s, en el último mes, según indicó YouTube Charts.

De acuerdo con datos del sitio, este último año, las canciones de ABBA, contaron con más de 24 millones de visualizaciones en el país, y Lima ocupa el segundo lugar como la ciudad que más escucha a este grupo musical.

El grupo está por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad. (Foto: AFP)

Esta información también se puede separar por regiones. Lima se encuentra en el top, con 14.4 millones de vistas, seguida por Trujillo, con 1.46 millones de vistas; Arequipa, con 736 mil vistas; Cusco, con 521 mil vistas; y Piura, con 374 mil vistas.

Además de Dancing Queen, otras canciones más escuchadas son Lay all your love on me, Chiquitita, The winner takes it all y Mamma mía.

El canal de YouTube de la banda sueca supera los 5.64 millones de suscriptores y registra más de 5.500 millones de visualizaciones. Su video más popular, luego de Dancing Queen, es Gimme! Gimme! Gimme! con más de 571 millones de reproducciones.

Durante el último año, las personas de 25 a 34 años (25%) contribuyeron con la mayor cantidad de vistas a la canción, seguidas por las de 35 a 44 y 45 a 54 (17%) y luego las de 18 a 24 (16%), lo que evidencia que se trata de una canción que atraviesa múltiples generaciones.