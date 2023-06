El reconocido streamer Ibai Llanos se ha encontrado con que su canal de YouTube, donde cuenta con 10,5 millones de suscriptores, ha sido víctima de un hackeo. El español no tardó en hacer pública la situación a través de sus redes sociales.

El canal sufrió un robo de identidad que lo ha inundado de referencias a Tesla, la compañía de vehículos eléctricos liderada por Elon Musk. Tanto el logotipo como la imagen de portada hacían alusión a la marca automotriz. Además, inicialmente el canal transmitía en directo un falso evento sobre el Tesla Cybertruck, donde se mostraba al multimillonario. Sin embargo, el video del Tesla Truck ya no está en emisión y el canal del streamer en YouTube ha quedado vacío de contenido.

Cuando Llanos se dio cuenta de lo sucedido, utilizó su cuenta de Twitter para quejarse de forma humorística sobre lo ocurrido en su canal de videos. “Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las narices, @elonmusk, me has jodido el domingo”, comentó en la red social.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

Hasta el momento, se desconoce cómo se llevó a cabo el hackeo de su cuenta, donde guarda algunos videos de sus transmisiones en Twitch y contenido específico que sube a la plataforma. También es incierto si el contenido podrá ser recuperado y cómo afectará este ataque a los ingresos del streamer.