Ibai Llanos ha recuperado su canal de YouTube tras sufrir un hackeo el domingo 11 de junio. El español publicó una captura en su celular de lo que ahora mostraba la plataforma de videos, donde el nombre de “Tesla US” había suplantando al suyo. El streamer reveló quién hackeó su cuenta.

“Me han hackeado la cuenta de YouTube. Soy Ibai, o mejor debería llamarme ‘Tesla US’”, empieza Ibai, quien subió un video explicando los sucedido. En su relato, el español contó que se dio cuenta de lo que pasaba al despertarse el domingo, pues suele revisar sus redes sociales y ver las estadísticas de sus últimos videos en la plataforma.

Fue entonces cuando notó la primera señal de que algo andaba mal. Al ingresar a YouTube, le salía que no había iniciado sesión. Luego, su editor de videos le escribió para preguntarle si había cambiado la contraseña de la cuenta. De inmediato, se comunicaron con YouTube, pese a que era un domingo, pues solo ambos tenían acceso, supuestamente.

“No nos engañemos, los domingos la gente no trabaja. Por más que te haya hackeado la cuenta y tengas 10 millones de suscriptores, el señor de Winsconsin de YouTube está paseando con sus niños y tiene día de barbacoa y playa”, agrega el streamer de forma irónica.

Debido a que su canal seguía igual, Ibai se encontraba tranquilo. Sin embargo, horas más tarde, su canal de YouTube cambia de nombre a “Tesla US” y se estaba emitiendo un directo donde supuestamente Elon Musk estaba presentado oficialmente el esperado Cybertruck. Para entonces, 3,7 mil usuarios estaban viendo la transmisión en vivo.

Todos los videos de Ibai se encontraban en privado y no eran visibles para quienes no tengan el enlace directo. El streamer también reveló que YouTube tiene un back-up de todo el contenido en las cuentas, en caso ocurra estos incovenientes. “Si algún gracioso quiere borrarte todo lo que has hecho en tu vida, YouTube te lo va a recuperar”, indica.

¿Quién hackeó la cuenta de YouTube de Ibai Llanos?

El español informó rápidamente que su cuenta había sido robada y que no confíen en el contenido que se estaba emitiendo. “¿Tesla te hackeado? Me han hackeado unos griegos. Evidentemente no me ha hackeado ni Tesla o Elon Musk”, señala Ibai.

Pero, ¿qué ganan con cambiar el nombre de la cuenta y poner a Tesla? El streamer da la respuesta. “Os han querido timar, amigos. Para que tú te creas que es el verdadero Elon Musk que está en el canal de Tesla stremeando y te puedan robar dinero”, añade.

Es decir, debido a que la cuenta de Ibai tiene más de 10 millones de suscriptores, parecerá más real que sea la cuenta de Tesla y que Elon Musk realmente está presentando el Cybertruck. Asimismo, en el chat de la transmisión en vivo había un enlace donde se “duplicaba” los bitcoins que enviaran los usuarios.

Incluso, el editor del streamer consiguió bajarse la transmisión en vivo dos veces, para evitar que más usuarios cayeran en la ciberestafa, pues no todos los que siguen a Tesla conocen a Ibai. A partir de este lunes 12 de junio, YouTube recuperó la cuenta de Ibai y actualmente ya se muestra con normalidad.