La Velada del Año es uno de los eventos más importantes que realiza Ibai Llanos todos los años. En esta tercera edición, la cual ha tenido los mayores problemas previos al día de las peleas de streamers y otras celebridades, varios usuarios reportaron que Twitch no estuvo funcionando correctamente.

De acuerdo con DownDetector, sitio web especializado en recoger información sobre los problemas en apps, plataformas y servicioso, hubo más de 4.500 reportes sobre un mal funcionamiento de Twitch. Los incovenientes iniciaron alrededor de las 12:40 p.m. (hora peruana) y parece que la plataforma se ha reestablecido por completo alrededor de la 1:30 p.m.

Según los reportes, el 48% de los usuarios señalaron tener problemas con el sitio web de Twitch, mientras que 30% aseguran que no podía tener un buen servicio de transmisión. Solo el 22% indica que tuvieron incovenientes con la app móvil.

Como se recuerda, La Velada del Año es uno de los eventos más vistos en la historia de Twitch. En la segunda edición, Ibai rompió el récord de TheGrefg al conseguir un pico de 3,3 millones de espectadores en la plataforma. Por ello, la gran cantidad de personas viendo un mismo streaming podría ser la razón de este problema.

Además, cerca de la hora donde iniciaron los problemas, uno de los compañeros de Ibai Llanos, Antonio “Reven” Pino, pidió a los usuarios que ingresen a la transmisión, incluso si estaban en el lugar donde se realiza el evento, el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Lo que quería el también streamer era que se superara los 3,4 millones de espectadores que ya había conseguido la misma tercera edición de La Velada del Año.

Asimismo, El Rubius, quien se encuentra en Hawaii y estuvo en una videollamada en el evento, aseguró que no pudo ver la pelea entre Rivers y La Rivers, debido a que Twitch no funcionaba bien. Ibai también mostró su disgusto al señalar que una empresa multimillonaria no debería tener este tipo de incovenientes.