Está claro que Twitch es la plataforma preferida por algunos de los streamers más populares. Sin embargo, recientemente un nuevo espacio en Internet ha comenzado a resonar entre algunos personajes: Kick. Uno de ellos, ElXokas, ha revelado que estaría pensando en trasladarse a esta plataforma.

Durante un stream, donde jugaba ‘Zelda: Tears of the Kingdom’, ElXokas habló de su futuro en el mundo del streaming. El gallego reveló que sí estaba dispuesto a optar por Kick y abandonar Twitch, pero solo bajo una serie de términos y un contrato que supere sus ganancias actuales.

El streamer ha reconocido que tendrá una reunión con un representante de Kick pronto. En esta, se definirán algunos términos con la intención de un posible fichaje. Aún no se ha revelado más información al respecto, por lo que no hay nada cerrado.

Pero, ¿por cuánto estaría dispuesto a dejar Twitch? “Por menos de 7 dígitos, no me iría”, señaló en el directo. Sin embargo, también expresó que no solo se trata de cuestiones de dinero, pues el streamer quiere ver en qué dirección va Kick, las políticas de contenido y qué tipo de streamers están en la plataforma.

Como se sabe, Kick es una plataforma de streaming que, por el momento, alberga en su mayoría streamers anglosajones. Algunos personajes como Ibai la han definido como “un plagio de Twitch, solo que en verde”. Si bien es relativamente nueva, todo parece indicar que avanza a grandes pasos.