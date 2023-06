Ibai Llanos, uno de los streamers de habla hispana más grandes de Twitch, sorprendió a sus seguidores con una revelación inesperada: no le gustan los videojuegos. Además, Llanos explicó el porqué no hace transmisiones centrados en ellos.

El streamer español Ibai Llanos confesó por qué no hace directos enfocados en videojuegos: no le gustan. Y es que el creador de contenido, quien también lidera la exitosa liga de fútbol Kings League, no hace transmisiones de campañas de videojuegos en tendencia; en cambio, prefiere los eSports.

“Es que realmente a mí no me gustan los videojuegos”, reveló Ibai durante un directo reciente. “Es como: Chicos, sed como IlloJuan, jugad al Bloodborne’. No quiero jugar al Bloodborne ni aunque me paguen. Es más, no hago ninguna campaña de videojuegos”. De acuerdo con el streamer, los videojuegos no le entretienen y por eso no realiza contenido al respecto.

Lo que sí disfruta son los eSports. “A mí me gustan los eSports”, aclaró. “A mí me gustan los videojuegos competitivos. Jugué al Call of Duty, competí al Call of Duty; jugué al LOL y casteé LOL porque a mí me gustan los eSports, no los videojuegos”.

Por otro lado, Llanos reconoció que en su momento sí probó hacer directos de campañas de juegos. “Hice alguna en su momento con algún juego de miedo, con algo que pensaba que podía ser divertido, pero no me gustan los videojuegos”.