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La boda entre Edgardo Martínez Esparza y la arquitecta Valeria Bermea se celebró el sábado 10 de octubre de 2026 en Cuatro Ciénagas, en el estado de Coahuila (México).
La boda entre Edgardo Martínez Esparza y la arquitecta Valeria Bermea se celebró el sábado 10 de octubre de 2026 en Cuatro Ciénagas, en el estado de Coahuila (México).
/ @soyedgar83/Instagram
Por Juan Luis Del Campo

No hay mejor (o peor) manera que sentir el inexorable paso del tiempo cuando nuestros conocidos empiezan a cumplir hitos como las graduaciones, las compras del primer auto y, por supuesto, los matrimonios. Y aquí hay una para todos, ya que Edgar, el entrañable niño cuya caída en un riachuelo mientras cruzaba un puente improvisado se convirtió en un fenómeno viral en YouTube en 2006, se ha casado a los 32 años.

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