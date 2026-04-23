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El alza del fenómeno de los "padres virtuales", influencers que tratan a sus espectadores como sus hijos, muestra la complicada relación filial de la sociedad china.
El alza del fenómeno de los "padres virtuales", influencers que tratan a sus espectadores como sus hijos, muestra la complicada relación filial de la sociedad china.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

Como muchos jóvenes, Vincent Zhang siempre está pegado a su teléfono durante las comidas y su contenido favorito es el de una pareja de mediana edad a la que llama sus “padres virtuales”.

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