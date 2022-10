Los AirTags de Apple son dispositivos de localización que funcionan gracias a la banda ultraancha o ultra wideband (UWB), su tecnología base. Son como unos pines que se pueden anexar a cualquier objeto, por ejemplo, unas llaves, de tal manera que, si estas se nos pierden, podremos encontrarlas con facilidad.

Esta semana estos aparatos han sido muy comentados en medios de todo el mundo debido a la decisión de una aerolínea alemana de prohibir que sus pasajeros carguen con ellos en su equipaje.

Fue la aerolínea alemana Lufthansa que, mediante un tweet, dio a conocer esta decisión. “De acuerdo con las pautas de la OACI, los rastreadores de equipaje están sujetos a las regulaciones de mercancías peligrosas”, señalaron.

La regulación en la que se basan corresponde a la de la International Civilian Aviation Organization (ICAO) sobre baterías de litio que supuestamente usan los rastreadores de equipaje. No obstante, tras la polémica que generó el anuncio, la compañía dio marcha atrás, pues recibió la asesoría puntual de la ICAO, que confirmó que realmente no representan un riesgo. La noticia incluso llegó hasta los oídos de la compañía con sede en Cupertino, quienes aseguraron que estos gadgets no son un “peligro” a la hora de viajar.

AirTag es el dispositivo de rastreo de Apple. (Foto: iStock).

¿Cómo funcionan los AirTags?

Los AirTags funciona con los equipos móviles con chip U1, es decir, aquellos que se utilizan desde el iPhone 11 en adelante. Esto quiere decir que todos los teléfonos de Apple que cumplen ese requisito pueden localizar dónde está ubicado este pequeño aparatito.

La idea, por lo tanto, es que estos dispositivos puedan ser puestos en objetos de valor como las llaves de casa o un bolso, para que si se nos olvida dónde los hemos dejado, podamos localizarlos al momento.

La compañía de la manzana mordida ya tiene una aplicación llamada Find My, con la cual es posible encontrar los equipos de la marca asociados a la misma cuenta, como una Mac, un iPhone o un iPad. Sin embargo, el potencial de los AirTags es que puede ser anexado a cualquier objeto al cual no quieras perderle el rastro. Una vez vinculado al objeto de nuestra preferencia, será posible ver su ubicación en la aplicación Find My.

Incluso, si es que nos encontramos dentro del rango de cobertura Bluetooth del AirTag, también es posible utilizar la app para hacer que emita un sonido con el que podamos hallarlo.

En cuanto a las características del equipo, los Airtags son resistentes al agua, pueden estar sumergidos hasta 30 minutos. Su batería, por otro lado, tiene una duración promedio de un año y usa una pila pequeña (de botón) bastante fácil de reemplazar. Inclusive cuenta con un chip NFC para que, si encontramos un objeto perdido con AirTag, se pueda escanear desde el móvil -sea iPhone o Android- y ver a quién pertenece.

¿Cuál es la tecnología atrás de los AirTags?

Los AirTags de Apple se fijan a los objetos.

Como explicamos líneas más arribas los AirTags pueden hacer lo que hacen gracias a la tecnología UWB. Esta es una tecnología que llevaba cerca de dos décadas casi olvidada, pero que se está volviendo a implementar, incluso hay quienes piensan que puede sustituir al Bluetooth.

La tecnología obtiene su nombre (ultra ancha) debido a que utiliza un ancho de banda superior a los 500 MHz, pudiendo haber conexiones que pueden emplear varios GHz simultáneamente. Esto quiere decir que tienen un ancho de banda muy grande y se pueden transmitir datos a una gran velocidad. Para ponerlo en comparativa, el Bluetooth 5.0 puede transmitir datos a 2 Mbps, mientras que la banda ultraancha puede hacerlo a 1,6 Gbps a corta distancia, y 110 Mbps a unos 10 metros de distancia.

Otro gran punto a favor del UWB es que tiene un margen de error de tan solo 10 cm a la hora de situar los objetos, lo que lo dota de una precisión mucho mayor que la del Bluetooth. Además, posee también una mayor capacidad para traspasar materiales como paredes, muros u otros, característica que le otorga una mejor cobertura y menor interferencia de radio.