Apple Arcade | El servicio de videojuegos de Apple se estrenará el 19 de setiembre

Apple Arcade, el servicio de suscripción para videojuegos de Apple, estará disponible a partir del 19 de setiembre en 150 países, anunció la firma de la manzana en su Keynote realizado el 10 de setiembre en California, Estados Unidos.

A su vez, los de Cupertino confirmaron que el Apple Arcade contará con más de 100 juegos para todos los usuarios desde su día de lanzamiento y que tendrá un coste de US$5 por mes (con la posibilidad de probar gratuitamente la plataforma).

Como se sabe, el Apple Arcade es una biblioteca de videojuegos virtual de más de 100 títulos (que irá aumentando conforme pase el tiempo) que permitirá a los usuarios acceder a ellos de manera online u offline. Muy similar a lo hecho por Netflix con las películas y series.

Durante el Keynote de Apple, pudimos ver cómo funcionan algunos videojuegos como Frogger in Toy Town y Shinsekai: Into the Depths en el Apple Arcade.

Hasta la fecha, se sabe que los siguientes estudios trabajan de manera conjunta con la Gran Manzana en el desarrollo de videojuegos exclusivos para la plataforma: Capcom, Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO y SEGA.

Asimismo, el Apple Arcade estará disponible para iPhone, iPad, ordenadores Mac y Apple TV, con el único requisito de contar con el sistema operativo iOS 13, el cual llega el 19 de setiembre.



Esta plataforma, además, tendrá soporte para los controles de PlayStation 4 y Xbox One en el Apple TV 4K. Por lo que solo tendremos que sincronizar nuestros mandos a la aplicación de TV de Apple, de esta forma podremos jugar todo el catálogo con los mandos de Sony y Microsoft.

Con información de EFE y El Comercio

